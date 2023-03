In der englischen Premier League kassiert Manchester United eine historisch hohe Niederlage. Die Reds können endlich wieder jubeln.

Liverpools Genugtuung nach Schützenfest in Anfield

In der englischen Premier League kassiert Manchester United eine historisch hohe Niederlage. Die Reds können endlich wieder jubeln.

(dpa) – Nach dem historischen 7:0 des FC Liverpool gegen Manchester United hofft Trainer Jürgen Klopp auf den Wendepunkt in einer bislang durchwachsenen Saison für seine Mannschaft. „Wir brauchen Ergebnisse und Leistung – und heute Abend hatten wir beides“, sagte Klopp nach dem Kantersieg in Anfield am Sonntag im BBC-Interview. „Es ist wichtig, dass es alle wissen: Wir sind hier und wir leben noch.“

Das Ergebnis sei zwar „verrückt“, räumte der 55-Jährige ein, aber die Leistung seines Teams sei „überragend“ gewesen. „Vor ein paar Monaten dachte jeder, es wäre ein guter Zeitpunkt, um gegen Liverpool zu spielen“, so Klopp. „Sie durften es zwar nicht laut sagen, aber alle haben es gedacht, weil sie das Gefühl hatten, dass wir tief in der Krise steckten. Aber jetzt ist es nicht mehr so ein guter Moment für sie, denn wir wirken wieder wie wir selbst.“

Liverpool-Stürmer Mohamed Salah trägt sich in die Geschichtsbücher ein. Foto: dpa

Obendrein freute sich der Coach, dass Stürmer Mohamed Salah mit seinem Doppelpack eine neue Bestmarke im Liverpool-Trikot aufstellte. Der Ägypter ist mit 129 Toren in 205 Premier-League-Spielen nun Rekordtorschütze der Reds. „129 Tore, das ist irre!“, sagte Klopp. „Wir wissen ihn heute schon zu schätzen, aber in Zukunft werden die Leute zurückblicken und sagen: Wow, da haben wir etwas wirklich Besonderes miterlebt.“

Salah selbst war nach dem Spiel überglücklich und freute sich, dass er seinen Rekord ausgerechnet gegen den Rivalen aus Manchester aufgestellt hat. „Da kann ich nicht lügen: Dass ich es heute gegen Manchester United geschafft habe, ist unglaublich“, sagte er beim Sender Sky Sports. Der Stürmerstar warnte aber davor, übermütig zu werden. „Jetzt müssen wir am Boden bleiben und weitere Spiele gewinnen. Hoffentlich gibt uns das einen großen Schub.“

Bei United hingegen haderten Trainer Erik ten Hag und seine Spieler vor allem mit ihrem Auftritt in den zweiten 45 Minuten. „Die zweite Halbzeit war unprofessionell. Wir haben nicht als Mannschaft gespielt“, zürnte der Niederländer auf der Pressekonferenz und kündigte eine intensive Aufarbeitung an. „Das darf nicht passieren und wir müssen darüber reden.“

United-Trainer Erik ten Hag macht aus seinem Ärger kein Geheimnis. Foto: AFP

Das zuvor in elf Spielen ungeschlagene Team kassierte am Sonntag die höchste Pleite – durch sechs Gegentore in der zweiten Halbzeit. Er sei verärgert und überrascht, weil seine Mannschaft nichts von der bisherigen Siegermentalität auf den Platz gebracht habe, sagte ten Hag. „Es war die ganze Mannschaft, man hat gesehen, wie elf Einzelspieler den Kopf verloren haben. Das ist unprofessionell, das ist nicht Manchester United“, wetterte der Coach.

Innenverteidiger Luke Shaw nannte den Auftritt seines Teams „inakzeptabel“ und „peinlich“. „Die Leistung war eine Blamage. Auf dem Platz habe ich mich für uns Spieler geschämt, für die Fans, die uns unterstützt haben und die zu Hause zuschauen“, sagte der Nationalspieler. Er könne sich für die zweite Halbzeit nur entschuldigen. „Es war vollkommen inakzeptabel. Wir haben keine Persönlichkeit und keine Mentalität gezeigt“, gab er zu und kündigte ebenfalls eine schonungslose Aufarbeitung „über das Spiel und was schiefgelaufen ist“ an.

Während Liverpool erst am 15. März wieder in der Champions League antritt (Achtelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid), steht für Manchester United bereits am Donnerstag das Hinspiel im Achtelfinale der Europa League gegen Real Betis Sevilla an. Dann will der Tabellendritte anders auftreten. „Wir werden uns erholen. Diese Mannschaft ist stark genug, um sich neu zu formieren, und wir werden wieder auf die Beine kommen“, verspricht ten Hag.

