Liverpool zieht ins Finale ein

Im Endspiel der Fußball-Champions-League trifft Real Madrid auf den FC Liverpool. Zum Kräftemessen des Titelverteidigers mit dem englischen Topclub kommt es am 26. Mai in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Liverpool reichte am Mittwoch ein 2:2 locker, um den klaren 5:2-Sieg aus dem Hinspiel zu verwalten.

(dpa) - Der FC Liverpool fordert mit seiner bärenstarken Sturmreihe Cristiano Ronaldo und Co. zum Duell um Europas Fußballkrone heraus. Die Engländer wehrten dank eigener Offensivstärke eine erfolgreiche Aufholjagd der AS Rom ab und stehen trotz eines kuriosen 2:4 im Champions-League-Endspiel gegen Real Madrid am 26. Mai in Kiew.



Mané (9.) und Wijnaldum (25.') erzielten im Römer Olympiastadion am Mittwochabend die Treffer der Reds im Halbfinal-Rückspiel. Nach dem furiosen 5:2 vor acht Tagen an der Anfield Road geriet der erste Einzug in ein Königsklassen-Endspiel Liverpools seit 2007 trotz vier Gegentoren nicht ernsthaft in Gefahr. Milner (15.') unterlief per Kopfball ein kurioses Eigentor, Dzeko (51.') erzielte den zweiten Ausgleich und Nainggolan (86.'/90. + 4.' Handelfmeter) traf zum späten Sieg, doch den Italienern gelang nach ihrem 3:0-Coup im Viertelfinale gegen den FC Barcelona keine zweite magische Nacht.



Liverpool-Trainer Jürgen Klopp stand immer wieder mit hochgezogenen Ärmeln am Spielfeldrand und dirigierte sein Team. Klopp steht nach 2013 zum zweiten Mal in einem Champions-League-Endspiel. Damals unterlag er in Wembley mit Borussia Dortmund 1:2 gegen den FC Bayern. Der zweite Griff nach einem Europapokal misslang mit Liverpool im Europa-League-Endspiel 2016 gegen den FC Sevilla (1:3).



Während Kontrahent Real Madrid bereits zum 13. Mal den Henkelpott gewinnen will, wäre ein Triumph in der Ukraine der sechste Sieg von Europas wichtigster Club-Trophäe für den Traditionsclub aus dem Nordwesten Englands. Zuletzt gewann man 2005 in einem dramatischen Finale gegen den AC Mailand. 1981 wurde Real Madrid bereits einmal in einem Endspiel bezwungen – die bislang letzte Finalniederlage der Königlichen in der Königsklasse.



Die Roma wähnte sich bereit für die nächste Aufholjagd und die Atmosphäre im Stadio Olimpico war elektrisierend. Mané zeigte aber rasch, dass man sich gegen diesen Livepoolsturm keine Unachtsamkeit leisten kann. Nach einem krassen Fehlpass von Nainggolan vollendete der Senegalese auf Zuspiel von Firmino. Kurios war der erste Ausgleich: Lovren schoss Milner aus kurzer Distanz im Strafraum an den Kopf. Doch das große römische Aufbäumen folgte nicht. Vielmehr bediente Dzeko versehentlich Wijnaldum mit einer unfreiwilligen Kopfballvorlage und der Niederländer bewies, dass nicht nur das Toptrio Mané/Firmino/Salah bei den Reds für Tore sorgen kann.



Vier Treffer fehlten Rom noch zur Verlängerung. Und der Druck auf die wieder nicht besonders souveräne Liverpool-Abwehr wurde erhöht. Als Torwart Karius zu kurz abwehrte, war Dzeko zur Stelle. Noch drei Tore, ein Wunder war nun wieder denkbar. Klopp wurde an der Seitenlinie noch energischer, konnte sich aber bald wieder beruhigen. Der AS Rom fehlte diesmal die Magie der Barcelona-Nacht. Daran änderten auch die letztlich nutzlosen späten Treffer Nainggolans nichts mehr.