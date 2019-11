Der FC Liverpool kommt in der Champions League gegen Neapel nicht über ein 1:1 hinaus. Borussia Dortmund bleibt indes beim 1:3 in Barcelona chancenlos.

Sport 2 Min.

Liverpool verpasst vorzeitige Achtelfinalqualifikation

(sid) - Der FC Liverpool hat den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Champions League verpasst. Der Titelverteidiger kam gegen den italienischen Vizemeister SSC Neapel mit dem ehemaligen Bayern-Trainer Carlo Ancelotti nicht über ein 1:1 hinaus, bleibt aber mit zehn Punkten Tabellenführer der Gruppe E vor Neapel (9). Im abschließenden Gruppenspiel beim österreichischen Serienmeister RB Salzburg am 10. Dezember würde den Reds ein Remis zum Einzug in die Runde der letzten 16 reichen.

In Jürgen Klopps 100. Partie als Coach in einem Europapokalspiel brachte der belgische Nationalspieler Mertens (21.') Neapel in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Lovren (65.') aus.



Vorjahres-Halbfinalist Ajax Amsterdam nutzte das Remis zwischen dem FC Valencia und dem FC Chelsea (2:2) aus und eroberte die Tabellenführung in der Gruppe H. Beim OSC Lille siegte das Überraschungsteam der vergangenen Saison dank der Treffer von Ziyech (2.') und Promes (59.') mit 2:0. Im Abschlussspiel gegen Valencia reicht Ajax ein Unentschieden zum Weiterkommen.

Lehrstunde für den BVB

Auf Messis Zauberbühne ist Borussia Dortmund lange zum staunenden Statisten degradiert worden. Im ersten von zwei Endspielen für den wackelnden Trainer Lucien Favre wachte der BVB beim FC Barcelona zu spät auf und muss nach einem 1:3 um den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale bangen. Selbst ein Sieg gegen Slavia Prag am 10. Dezember führt zum Abschluss der Gruppe F nicht sicher in die Runde der letzten 16.

Paris SG sichert sich Gruppensieg Im Spiel des Abends holt Paris SG in der Champions League ein 0:2 bei Real Madrid auf und sichert sich den Gruppensieg.

Messi lieferte in seinem 700. Spiel für Barca eine weitere Demonstration seiner Extraklasse. Das 1:0 legte er Suarez auf (29.'), das 2:0 erzielte er selbst (33.'). Es war sein 613. Tor für die Katalanen. Beim 3:0 von Griezmann war Messi wieder Vorbereiter (67.'). Sancho gelang das Dortmunder Tor (77.') in einer besseren zweiten Halbzeit, er traf zudem die Querlatte (87.').

Inter Mailand überholte Dortmund mit einem 3:1 gegen Slavia Prag und liegt auf Platz zwei der Gruppe F. Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte trifft am letzten Spieltag der Vorrunde auf den FC Barcelona, während der BVB Prag empfängt.

Zenit St. Petersburg verbesserte seine Chance aufs Achtelfinale durch ein 2:0 gegen Olympique Lyon in der Gruppe G mit Tabellenführer RB Leipzig deutlich. Der russische Meister eroberte von den Franzosen den zweiten Platz. Leipzig hat sich unterdessen mit dem 2:2 gegen Benfica Lissabon erstmals für das Achtelfinale qualifiziert.