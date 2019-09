Während sich Dortmund und der FC Barcelona einen torlosen Schlagabtausch liefern, startet der Titelverteidiger mit einer Niederlage in die Champions-League-Saison.

Liverpool patzt zum Auftakt

(dpa/sid) - Borussia Dortmund hat in der Champions League trotz klarer Überlegenheit einen Heimsieg gegen den FC Barcelona verpasst. Gegen die Spanier vergab der BVB sogar einen Foulelfmeter und musste sich am Dienstag mit einem torlosen Remis begnüngen. Barça-Torhüter ter Stegen machte vor 69 099 Zuschauern im ausverkauften Stadion Werbung in eigener Sache Der Schlussmann hielt stark und parierte in der 57.' den Strafstoß von BVB-Kapitän Reus.

Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool einen Fehlstart in die Mission Titelverteidigung in der Champions League hingelegt. Zum Auftakt des Kampfes um die millionenschwere Krone im europäischen Clubfußball unterlagen die Reds bei Klopps Angstgegner SSC Neapel 0:2, Mertens (82.', Foulelfmeter) und Llorente (90. + 2.') sorgten für den Sieg der Neapolitaner.

Neben Liverpool verlor auch der FC Chelsea. Der Europa-League-Sieger musste sich dem spanischen Pokalsieger Valencia überraschend 0:1 geschlagen geben, Rodrigo (75.') schoss das goldene Tor, Chelseas Barkley (87.') scheiterte bei einem Handelfmeter an der Latte.

Torschützen unter sich: Dries Mertens (l.) und Fernando Llorente jubeln. Foto: AFP

Derweil hat eingewechselte Barella Italiens Tabellenführer Inter Mailand vor einer Blamage bewahrt. Mit seinem Freistoßtor in der zweiten Minute der Nachspielzeit rettete der Neuzugang das in der Serie A noch ungeschlagene Team des neuen Trainers Antonio Conte zum Königsklassenauftakt in der Gruppe F vor heimischer Kulisse ein 1:1 gegen Außenseiter Slavia Prag.

Olayinka hatte die Gäste aus der tschechischen Hauptstadt in der 63.' zunächst in Führung gebracht und dem Außenseiter fast ein perfektes Comeback in der Königsklasse beschert. Die letzte Champions-League-Teilnahme von Slavia datiert aus der Saison 2007/2008.

Inters Nicolo Barella (l.) und Matteo Politano können aufatmen. Foto: AFP

Resultate

GRUPPE E

Neapel – Liverpool 2:0

Salzburg – Genk 6:2

GRUPPE F

Inter Mailand – Slavia Prag 1:1

Dortmund – FC Barcelona 0:0

GRUPPE G

Lyon – St. Petersburg 1:1

Benfica – RB Leipzig 1:2

GRUPPE H

Ajax – Lille 3:0

Chelsea – Valencia 0:1