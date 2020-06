Der FC Liverpool wartet seit 1990 auf den Gewinn des Meistertitels. Am Donnerstagabend könnte das Warten ein Ende haben.

Liverpool kurz vor dem Meisterschaftsgewinn

Der FC Liverpool wartet seit 1990 auf den Gewinn des Meistertitels. Am Donnerstagabend könnte das Warten ein Ende haben.

(sid) - Ziellinie in Sicht: Teammanager Jürgen Klopp steht ganz kurz davor, den FC Liverpool endlich von seinem Meisterfluch zu erlösen. Nach einem nie gefährdeten 4:0 gegen Crystal Palace kann der Champions-League-Sieger in der englischen Premier League bereits am Donnerstagabend seinen ersten Meistertitel seit 1990 feiern - auf der Couch, wenn Manchester City nicht beim FC Chelsea gewinnt (21.15 Uhr).

Ein Freistoßtor von Alexander-Arnold (23.'), der 17. Saisontreffer von Salah (44.'), ein Traumschuss von Fabinho (55.') und der Schlusspunkt von Mané (69.') vergrößerten Liverpools Vorsprung am Mittwoch an der Anfield Road auf 23 Punkte. Manchester City hat mit Teammanager Pep Guardiola noch acht Spiele zu absolvieren.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.