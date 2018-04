Am Rande des Hinspiels im Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Liverpool und dem AS Rom (5:2) ist es am Dienstagabend zu folgenschweren Ausschreitungen gekommen.

Liverpool-Fan in kritischem Zustand

Am Rande des Hinspiels im Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Liverpool und dem AS Rom (5:2) ist es am Dienstagabend zu folgenschweren Ausschreitungen gekommen. Ein 53 Jahre alter Anhänger des englischen Traditionsklubs befindet sich nach einer Attacke italienischer Hooligans in kritischem Zustand.

(dpa/sid) - Am Rande des Champions-League-Spieles zwischen dem FC Liverpool und der AS Rom hat es Ausschreitungen zwischen englischen und italienischen Fußball-Fans gegeben. Ein 53-Jähriger wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Italiener wurden von der Polizei wegen versuchten Mordes festgenommen. In einem Video ist zu sehen, wie vor dem Anpfiff der Halbfinal-Begegnung in schwarz gekleidete Männer vor dem Stadion an der Anfield Road auf einen Mann einschlagen. Nach Berichten englischer Medien seien auch Hämmer und Messer zum Einsatz gekommen.

„Wir glauben, dass das Opfer mit seinem Bruder in Liverpool war, um das Halbfinale anzuschauen und bei einer Auseinandersetzung zwischen Roma- und Liverpool-Fans in der Nähe des Albert Pubs angegriffen wurde“, erklärte Detective-Inspector Paul Speigh in einer Polizei-Mitteilung.

Der FC Liverpool zeigte sich in einer Mitteilung "geschockt und entsetzt". Man sei in Gedanken beim Opfer und dessen Familie. Zudem kündigte der Verein seine "volle Unterstützung" an.

Der Angriff ereignete sich kurz vor Anpfiff des Spiels im Umfeld des Stadions. Das Opfer erlitt schwere Kopfverletzungen und wird in einem Krankenhaus medizinisch betreut. Rund 80 Roma-Hooligans sollen sich vor Spielbeginn über eine Seitenstraße einem von Liverpool-Fans gesäumten Bereich genähert haben, als Schlagwaffen sollen Gürtel verwendet worden sein. Insgesamt sprachen die Behörden von neun Festnahmen wegen verschiedener Vergehen.



Vor dem Spiel waren Fans auch auf Polizeiwagen geklettert und hatten Bengalos gezündet. Der von Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool hatte das Spiel am Dienstagabend gegen die AS Rom mit 5:2 gewonnen.