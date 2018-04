Überraschend deutlich hat der FC Liverpool das Hinspiel im Viertelfinale der Fußball-Champions-League gewonnen. Auch der FC Barcelona durfte jubeln.

Liverpool demütigt Manchester City

Überraschend deutlich hat der FC Liverpool das Hinspiel im Viertelfinale der Fußball-Champions-League gewonnen. Auch der FC Barcelona durfte jubeln.

(dpa/sid) - Der FC Liverpool hat im englischen Duell mit Manchester City einen Riesenschritt in Richtung Halbfinale der Fußball-Champions-League gemacht. Das Team von Trainer Jürgen Klopp siegte am Mittwochabend an der Anfield Road 3:0 gegen den Tabellenführer der Premier League von Coach Pep Guardiola. Salah (12.'), Oxlade-Chamberlain (21.') und Mané (31.') erzielten im Viertelfinal-Hinspiel die Tore für die Reds.

Der FC Barcelona steht ebenfalls mit einem Bein im Halbfinale. Der Tabellenführer der spanischen Primera Division gewann das Hinspiel gegen AS Rom 4:1 und verschaffte sich damit eine prima Ausgangsposition für das Rückspiel am Dienstag in der italienischen Hauptstadt. De Rossi (38.') und Manolas (56.') per Eigentor sowie Piqué (59.') und Suarez (87.') besiegelten den Erfolg des viermaligen Titelgewinners. Dzeko (80.') traf für die Italiener.

Leicht und locker besiegte der FC Barcelona seine Gäste aus Rom. Foto: AFP

Resultate

VIERTELFINALE - HINSPIELE

Juventus Turin – Real Madrid 0:3

FC Sevilla – FC Bayern 1:2

Liverpool – Manchester City 3:0

FC Barcelona – AS Rom 4:1

Die Rückspiele finden am 10. und 11. April statt.