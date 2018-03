Nach dem 1:0-Erfolg in Malta bekommt es die Luxemburger Fußballnationalelf am Dienstagabend mit Österreich zu tun. Verfolgen Sie die Partie im Liveticker.

Sport 4 Min.

Live: Luxemburg empfängt Österreich

Yves Bodry Nach dem 1:0-Erfolg in Malta bekommt es die Luxemburger Fußballnationalelf am Dienstagabend mit Österreich zu tun. Verfolgen Sie die Partie im Liveticker.

Um die neuesten Ereignisse zu sehen, laden Sie die Seite neu!

+++ Wechsel Österreich: Grillitsch geht, Zulj kommt

+++ 78.' Glanztat Moris: Der FLF-Keeper rettet seine Mannschaft gleich mehrmals in einer Aktion vor einem höheren Rückstand.

+++ Chance für Luxemburg: Rodrigues setzt sich auf rechts durch, doch seine Hereingabe ist nicht präzis genug.

+++ Wechsel Österreich: Gregoritsch geht, Burgstaller kommt

+++ Wechsel Luxemburg: Sinani kommt für Thill

+++ Wie so oft bei Testspielen geht mit zunehmenden Spielerwechseln der Spielfluss irgendwann verloren.

+++ Offizielle Zuschauerzahl: 2123 zahlende

+++ Gelbe Karte Da Mota (Luxemburg)

+++ Wechsel bei Österreich: Arnautovic geht, Hierländer kommt

+++ Wechsel Österreich: Schlager kommt für Baumgartlinger.

+++ Auch Luxemburg wechselt noch einmal: Skenderovic kommt für Barreiro. (63.')

+++ Wechsel bei Österreich: Schaub und Schöpf kommen für Kainz und Lazaro.

+++ Gelbe Karte für Dragovic (Österreich)

+++ Nach einer schönen Vorarbeit von Arnautovic erhöht Gregoritsch per Kopf auf 3:0.

Tor für Österreich (0:3)

+++ Nächster Wechsel: Da Mota kommt für Jänisch (58.')

+++ 55.' Ein Tor von Gregoritsch wird wegen Foulspiels aberkannt.

Laurent Jans mit vollen Einsatz. Foto: Ben Majerus

+++ Gefährliche Freistoßsituation für die Gäste: Der Ball von Gregoritsch geht knapp über das Tor. (52.')

+++ Mahmutovic und Deville kommen für Malget und Turpel ins Spiel.

Anpfiff 2. Halbzeit

+++ Fazit: Luxemburg spielte phasenweise nicht schlecht, doch individuelle Fehler machten die Vorstellung zunichte. Die Österreicher nahmen die Gastgeschenke dankbar an und führen demnach verdient mit 2:0 zur Pause.

+++ Kuriose Szene zum Abschluss der ersten 45': Mahmutovic und Deville warten am Spielfeldrand auf ihre Einwechslung, dass es gibt keine Unterbrechung, so dass beide erst nach dem Seitenwechsel kommen werden.

Halbzeit

+++ Luxemburg wird noch vor der Pause wechseln. Mahmutovic und Deville stehen bereit.

+++ Viel unnötiger kann ein Gegentor kaum sein.

Das zweite Tor der Österreicher durch Grillitsch. Foto: Ben Majerus

+++ Was für ein Patzer von Malget. Der Verteidiger verliert den Ball an Grillitsch, der zieht alleine auf das Tor und erhöht auf 2:0. (40.')

Tor für Österreich (0:2)

+++ Gefahr durch eine Hereingabe von Arnautovic, doch dem Tor steht niemand. (34.')

+++ Die Luxemburger sind jetzt besser im Spiel. Die klaren Torchancen fehlen allerdings noch.

+++ Gelbe Karte für Bauer (Österreich)

+++ Gute Freistoßmöglichkeit für Luxemburg, doch der Ball von Gerson prallt von der Mauer ab.

+++ Gelbe Karte für Prödl nach einem Foul an Rodrigues.

+++ Luc Holtz schickt Da Mota und Deville zumAufwärmen. Es sind 18 Minuten gespielt.

+++ Die ersten zaghaften Angriffsbemühungen der Luxemburger bleiben noch ohne Erfolg.

+++ Die Luxemburger haben noch nicht zu ihren Spiel gefunden. Nationaltrainer Luc Holtz schüttelt den Kopf.

+++ 6.' Fast der Ausgleich: Rodrigues gibt den Ball bei einem Konter auf Jänisch und bei dessen Hereingabe kommt erneut Rodrigues nur knapp zu spät.

+++ Bei einem hohen Ball ist die Luxemburger Hintermannschaft nicht auf Zack und Arautovic lupft den Ball ins Tor.

+++ Arnautovic erzielt das frühe 1:0 für seine Farben in der 4.'

Tor für Österreich (0:1)

+++ Das Luxemburger Tor wird heute Abend Anthony Moris hüten. Der Profi vom KV Malines hatte gegen Malta aus familiären Gründen gefehlt.

+++ Es ist ungemütlich im Stade Josy Barthel. Nur wenige Zuschauer haben sich bei Nieselregen auf der Gegengeraden eingefunden.

+++ Das Spiel läuft!

Anpfiff

+++ Schiedsrichter der Begegnung ist der Finne Ville Nevalainen. Für Nevalainen ist es erst das zweite A-Länderspiel überhaupt.

+++ Laurent Jans führt die Luxemburger Mannschaft heute Abend erneut als Kapitän auf das Spielfeld. „Ich spiele gerne für die Nationalmannschaft und seit ich Kapitän bin, sogar mit noch größerem Stolz“, so der Profi von Waasland-Beveren.

+++ Mathias Jänisch wird nachträglich für sein 50. Länderspiel geehrt!

+++ Die Mannschaften betreten das Stadion.

+++ Das letzte Aufeinandertreffen beider Nationen datiert übrigens vom 28. April 2004. Damals unterlag die FLF-Auswahl unter Allan Simonsen mit 1:4 in Innsbruck. Den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer erzielte damals Daniel Huss.

+++ Auch der österreichische „Jahrhundertfußballer“ Herbert Prohaska hat seine Landsmänner bereits gewarnt. „Luxemburger darf man nie unterschätzen“, so der 62-Jährige in einem Interview mit dem Luxemburger Wort.

+++ Auch wenn es „nur“ ein Testspiel ist, will die ÖFB-Auswahl gegen Luxemburg gewinnen und zeigt sich dementsprechend motiviert. „Wir werden gegen Luxemburger wieder an die Grenzen gehen“, so Foda. In der FIFA-Weltrangliste belegt Österreich den 28. Rang.

+++ Trainer der Österreicher ist Franco Foda. Der Deutsche spielte als Bundesligaprofi hauptsächlich für Kaiserslautern und Leverkusen. Er übernahm die Mannschaft Ende 2017 von Marcel Koller, dies nachdem man die WM-Qualifikation verpasste hatte.

+++ Die Österreicher sind mit breiter Brust nach Luxemburg gekommen. Sie konnte ihr letztes Testspiel klar mit 3:0 gegen Slowenien gewinnen.

+++ Auch wenn der wohl bekannteste Spieler der Gäste, David Alaba vom FC Bayern München, fehlen wird, sind die Österreicher heute Abend klarer Favorit.

+++ Das ÖFB-Team ist gespickt mit Profis aus der 1. Deutschen Bundesliga sowie aus der Premier League.

+++ Christopher Martins ist angeschlagen und steht deshalb nicht in der Startelf.

+++ Die Luxemburger werden voraussichtlich mit einem offensiven 3-4-3 antreten.

+++ Nach dem 1:0-Erfolg in Malta vergangene Woche, wartet heute ein Gegner von einem etwas anderen Kaliber auf die Luxemburger.

+++ Das Spiel wird um 20.30 Uhr angepfiffen.

+++ Die Startaufstellung der Österreicher: Siebenhandl, Ulmer, Dragovic, Arnautovic, Gregoritsch, Baumgartlinger, Prödl, Kainz, Grillitsch, Lazaro, Bauer.

+++ Die Startaufstellung der Luxemburger: Moris, Malget, Philipps, Gerson, V. Thill, Rodrigues, Carlson, Barreiro, Jans, Jänisch, Turpel.

+++ Einen schönen guten Abend aus dem Stade Josy Barthel in Luxemburg-Stadt.