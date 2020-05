Lisa Jablonowski: Zwischenstopp zu Hause

Nach vier Jahren in den USA ist Basketballerin Lisa Jablonowski bereit für eine Profikarriere. Derzeit ist die 22-Jährige allerdings noch in Luxemburg.

Mitten im Satz legt Lisa Jablonowski eine Pause ein. "Mir fällt nur das englische Wort ein, das könnte im Laufe des Gesprächs noch einige Male vorkommen", sagt sie. Seit sich Jablonowski im Jahr 2016 in Richtung USA aufmachte, hat sich in ihrem Leben so einiges verändert. Heute hat sie nicht nur die Basketballsprache englisch verinnerlicht, auch auf dem Parkett legte die Nationalspielerin eine beeindruckende Entwicklung hin.

"Ich spiele Basketball aus Leidenschaft ...