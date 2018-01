(bob) - Wenn dir deine Mitspielerinnen und Trainer den Spitznamen Wurm geben, klingt es nicht so, als wäre es ein Kompliment. Als Basketballerin in den USA kann man sich jedoch nur freuen, wenn man mit "The Worm" Dennis Rodman verglichen wird.

So ergeht es Lisa Jablonowski, die in den USA studiert und für die Virginia Cavaliers spielt. Die Luxemburgerin, die bereits in ihrer zweiten Saison mit dem College-Team steckt, fühlt sich pudelwohl. Die Universität hat ein Video veröffentlicht, in dem sich Jablonowski nicht nur vorstellt, sondern auch über Luxemburg und ihre Rolle in der Mannschaft spricht.

In der aktuellen Saison, in der die Cavaliers bislang 15 Spiele gewonnen und sieben verloren haben, ist Jablonowskis Rolle größer geworden. Die Luxemburgerin kommt durchschnittlich auf 18 Minuten pro Partie, erzielt dabei 2,5 Punkte und holt knapp drei Rebounds.