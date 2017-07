(jot/tof) - Bittere Nachricht für Strassen und die Fußball-Nationalmannschaft: Ralph Schon hat sich am Freitagabend bei einem Testspiel gegen Rümelingen schwer an der linken Hand verletzt und sich unter anderem den Mittelfinger ausgerenkt.



Nun wird es ein Wettlauf gegen die Zeit: Am 31. August steht das WM-Qualifikationsspiel gegen Weißrussland an. Am 3. September geht das Auswärtsspiel in Frankreich in der WM-Qualifikation über die Bühne. Auch die Nummer eins der Nationalelf, Anthony Moris, kämpft nach einem Kreuzbandriss um ein schnelles Comeback.



In den ersten Saisonspielen der BGL Ligue dürfte Jason Gonçalves Schon im Strassener Tor vertreten.