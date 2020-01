Skrispringer Marius Lindvik hat das dritte Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck gewonnen. Der Norweger gewann vor dem Polen Dawid Kubacki.

Lindvik gewinnt Bergisel-Springen

(dpa/sid) - Karl Geiger schüttelte den Kopf, jegliches Lächeln war aus seinem Gesicht gewichen: Der 26 Jahre alte Skispringer hat bei der Vierschanzentournee einen herben Dämpfer im Kampf um den ersten deutschen Gesamtsieg seit Sven Hannawald 2002 hinnehmen müssen.

Der 26-Jährige konnte am Samstag in Innsbruck nicht an seine furiosen Auftritte von Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen anknüpfen und belegte in einem turbulenten Wettkampf nach Sprüngen auf 117,5 und 126 Meter nur den achten Platz. Den Sieg am Bergisel sicherte sich bei wechselnden und tückischen Wind- und Wetterbedingungen der Norweger Marius Lindvik vor Dawid Kubacki aus Polen und dem Norweger Daniel Andre Tande.

Die halbe Miete



Vor 20.200 Zuschauern eroberte Kubacki die Führung in der Gesamtwertung eroberte Kubacki die Führung. Zweiter ist nach dem zweiten Tagessieg Garmisch-Gewinner Lindvik, Geiger liegt mit gut sieben Metern Rückstand auf den Spitzenreiter Kubacki auf Rang drei.

Für Kubacki ist die Führung rein statistisch schon mehr als die halbe Miete. Seit 1994/95 lagen von 25 nach Innsbruck führenden Springern 22 auch in der Endabrechnung vorne. Bei den vergangenen 20 Auflagen verspielte nur der Norweger Tande (2016/17) seinen Vorsprung und wurde Dritter.

Die Entscheidung im Kampf um den Goldenen Adler fällt am Montag (17.15 Uhr/ARD und Eurosport) in Bischofshofen. Schon am Sonntag steht dort die Qualifikation für das Finale an.