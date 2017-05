(dat) - Präsident Gerard Lopez will mit dem OSC Lille in der kommenden Saison in der französischen Ligue 1 in die Top Fünf. Die Top Drei sind dann das Ziel für die folgende Spielzeit. Auch ein Titel soll so schnell wie möglich gewonnen werden. Neues Motto des Meisters von 2011 ist "LOSC Unlimited".



Das haben seine Vertrauenspersonen im Verein, Direktor Marc Ingla, und Luis Campos, Sportlicher Leiter, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz verkündet. Das sind natürlich große Ziele für einen Club, der aktuell auf Rang 12 liegt.



Die sportliche Führung setzt vor allem auf die Kompetenzen und Strahlkraft ihres neuen Trainers Marcelo Bielsa. Der Argentinier wird zur neuen Saison zum LOSC stoßen. "Er ist nicht einfach zufriedenzustellen, aber wir waren mit fast all seinen Anforderungen einverstanden", erklärt Ingla in der Donnerstag-Ausgabe der L'Equipe: "Der LOSC hat eine DNA, aber wir wollen diese weiterentwicklen. Wir arbeiten wie mit einer Start-up, wo wir bei Null anfangen würden. Wir haben einen Verein übernommen, der eingeschlafen ist. Es ist Zeit, ihn aufzuwecken."



Ingla: "600.000 Fans in China"



Die Fans sollen "wieder im Mittelpunkt des sportlichen Projekts stehen. Das wird aktuell vernachlässigt. Wir wollen den Menschen näher sein", erklärt der Spanier. Ausbauen will Lille auch seine Fan-Basis in Fernost: "Wir haben bereits 10.000 chinesische Fans. Wir wollen 600.000 Fans in China".



Un projet sans limites pour un LOSC sans limites ! #LOSCUnlimited pic.twitter.com/wQDwDszTTD — LOSC (@losclive) May 17, 2017

Der dreimalige Meister in der Ligue 1 will auch im E-Sport den großen, internationalen Vereinen wie Real Madrid oder Bayern München nacheifern.

Die laufende Saison wird der Verein zwischen dem elften und 14. Platz beenden. Am Samstag steht das letzte Match gegen Nantes auf dem Programm.

Gerard Lopez hatte Ende Janaur 2017 95 Prozent der Aktien der Lille S.A. gekauft.