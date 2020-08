Verlegte Spiele, Zuschauer-Obergrenzen, ganze Teams unter Quarantäne: Wenn die Ligue 1 an diesem Freitag in die neue Saison startet, ist so ziemlich alles anders als sonst.

Ligue 1: Saisonstart mit vielen Fragezeichen

Wer sich vorgenommen hatte, das Eröffnungsspiel in Marseille live mitzuerleben, sollte schleunigst umbuchen. Denn die Ligue 1 startet am Freitag nicht wie geplant im Stade Vélodrome, sondern in Bordeaux mit dem Duell der Südwestfranzosen gegen Nantes. Der Grund: Drei Spieler Marseilles waren am Montag positiv auf Covid-19 getestet worden, worauf die französische Profiliga LFP die Partie kurzerhand auf einen späteren Zeitpunkt verlegte, nämlich den 17. September. Die Corona-Pandemie hatte bereits die Saisonvorbereitung der Clubs kräftig durcheinandergewirbelt, Marseille beispielsweise musste seine letzten beiden Testspiele gegen Montpellier und Stuttgart absagen ...