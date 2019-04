Nach mehreren misslungen Anläufen machen die Fußballer von Paris SG die französische Meisterschaft klar. Weltmeister Kylian Mbappé besiegt Monaco im Alleingang.

Ligue 1: Paris SG darf endlich feiern

(dpa) - Paris SG hat den Meistertitel in der französischen Ligue 1 geholt. Nach dem 0:0 von Verfolger Lille in Toulouse ist der französische Spitzenclub fünf Spieltage vor Saisonende nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen. Gegen AS Monaco sicherte sich die Mannschaft am Sonntagabend einen ungefährdeten 3:1-Sieg. Weltmeister Mbappé erzielte alle drei Treffer für die Gastgeber (15.', 38.', 56.').

Die Pariser bejubelten zudem das Comeback des brasilianischen Stars Neymar, der erstmals seit seiner Fußverletzung Ende Januar wieder auf dem Platz stand. Auch di Maria und Cavani kehrten nach ihren Verletzungspausen in den Kader zurück. Den späten Anschlusstreffer für Monaco erzielte Golowin (80.').

Für PSG ist es der insgesamt achte Meistertitel, sechs davon holte der Club ab 2013. Zuletzt war das Starensemble in der Liga drei Mal in Serie sieglos geblieben und hatte damit mehrmals die Chance auf den vorzeitigen Titelgewinn vergeben. Im vierten Anlauf wurden die Pariser nun Meister, ohne selbst gespielt zu haben.