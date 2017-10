(jan) - Der französische Fußball-Erstligist FC Metz hat sich von Trainer Philippe Hinschberger getrennt. Wie der Club am Sonntagnachmittag auf seiner Internetseite mitteilte, fällt der 57-Jährige der "katastrophalen sportlichen Situation" zum Opfer.

Die "Grenats" stehen nach neun Niederlagen aus zehn Spielen auf dem letzten Tabellenplatz der Ligue 1. Interimstrainer wird José Pinot, der Coach der zweiten Mannschaft. Für die Nachfolge Hinschbergers soll auch Luxemburgs Nationaltrainer Luc Holtz ein Kandidat sein. Bei der 1:2-Niederlage am Samstag gegen Dijon saß Holtz mit FLF-Athletiktrainer Claude Origer in Metz auf der Tribüne.

Die Mannschaft um die Luxemburger Vincent Thill und Chris Philipps trifft bereits am Mittwoch in der Coupe de la Ligue auf Zweitligist Red Star Paris und spielt am nächsten Sonntag in der Liga gegen Lyon.