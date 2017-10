(bob) - "Il a été l'artisan malheureux de la défaite de Metz", heißt es in der französischen Sportzeitung "L'Équipe". Gemeint ist Chris Philipps, der mit seinem Club am Samstag die achte Niederlage im neunten Spiel in dieser Saison hinnehmen musste.

Nachdem der Nationalspieler zuletzt mehrfach gelobt wurde, erwischte er beim 1:3 in St. Etienne einen rabenschwarzen Tag, beziehungsweise dunkle Minuten. Erst in der 67.' war der 23-Jährige eingewechselt worden, es folgte ein verursachen Elfmeter (83.'), ein wichtiger verlorener Zweikampf wenig später vor dem 1:2 sowie eine Mitschuld am letzten Tor der Partie.

Hinschbergers letzte Chance



Damit hat Philipps nun offenbar wieder einen schwereren Stand bei Trainer Philippe Hinschberger. Nachdem er vier Mal in der Startelf stand und teils starke Leistungen zeigte, saß er am Samstag erstmals seit einiger Zeit zunächst auf der Bank. Wie lange Hinschberger allerdings noch der Coach des FC Metz sein wird, steht ohnehin in den Sternen. Der Vorstand hatte dem 57-Jährigen noch zwei Spiele eingeräumt, demnach wird das Heimspiel am Samstag gegen Dijon (20 Uhr) wohl entscheidend sein.

Sollte der Traditionsclub die nächste Niederlage hinnehmen müssen, würde sich Metz wohl von Hinschberger trennen. Mit einem neuen Trainer würden die Karten neu gemischt werden, auch für Vincent Thill, der gegen St. Etienne zwar auf der Bank saß, allerdings weiterhin auf seinen ersten Saisoneinsatz hofft.



Möglicherweise kennen die beiden Nationalspieler ihren kommenden Vereinstrainer ja bereits. Der Name Luc Holtz fällt nach wie vor, wenn es darum geht, einen potenziellen Nachfolger zu finden.