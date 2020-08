Ligue 1: Der Abo-Albtraum der Fußballfans

Wenige Tage vor dem Start der neuen Saison wissen die Fans noch immer nicht genau, wo und wie sie die Ligue 1 live am Bildschirm erleben können.

Es war einmal eine Zeit, da hatte man als Abonnent des Bezahlsenders Canal Plus ein erfülltes soziales Leben. Nahezu wöchentlich schlugen Freunde vor, zur Ernährung der Familie beizutragen: „Kann ich heute zum Fußballschauen kommen? Ich bringe auch Chips und Bier mit.“ So war das seit 1984, als sich Canal Plus zum ersten Mal die exklusiven Übertragungsrechte für die Ligue 1 sicherte, übrigens für damals 800 Millionen Franc, umgerechnet 130 Millionen Euro. Doch diese Zeit, sie ist jetzt vorbei.

Denn wenn am Freitag Vizemeister Marseille zum Eröffnungsspiel der neuen Saison das Team aus St-Etienne empfängt, werden Canal-Plus-Abonnenten in die fußballlose Röhre schauen ...