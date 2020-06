Der Streit zwischen dem Ligaverband LFL und dem Fußballverband FLF geht in die nächste Runde. Nun ist LFL-Präsident Pascal Wagner zurückgetreten.

Ligaverbandpräsident Wagner tritt zurück

Joe TURMES

Im Luxemburger Fußball brodelt es weiterhin. Nun ist Pascal Wagner, der Präsident des Ligaverbands LFL, zurückgetreten. Die LFL, die die Interessen der Vereine aus der BGL Ligue und von Rümelingen aus der Ehrenpromotion vertritt, befindet sich seit Wochen im Streit mit dem Luxemburger Fußballverband.

Der Luxemburger Fußballverband hatte im Zuge der Corona-Pandemie entschieden, dass in der kommenden Saison mit 16 anstatt mit 14 Teams in der BGL Ligue gespielt werden soll. Mittelfristig soll allerdings zu einem Format mit 14 Mannschaften zurückgekehrt werden. Der Luxemburger Fußballverband hatte sich in diesem Zusammenhang dazu entschieden, dass in der Saison 2021/2022 15 Teams in der BGL Ligue spielen sollen.

Pascal Wagner, hier bei einer Vertragsunterzeichnung bei seinem Club Titus Petingen. Foto: Titus Petingen

Wagner will seinen Club Titus Petingen schützen

Dagegen läuft die LFL Sturm und hat Angst vor Wettbewerbsverzerrung. Die LFL hatte mit einem Boykott der ersten Spiele der Saison 2020/2021 gedroht, falls die FLF ihre Entscheidug nicht rückgängig machen sollte.

Nun ist also Wagner zurückgetreten. Er ist gleichzeitig Vizepräsident von Europapokalteilnehmer Titus Petingen. Die LFL schreibt in einem Presseschreiben davon, dass Wagner und die Vertreter der anderen Europapokalteilnehmer (Fola, Niederkorn, Differdingen) von FLF-Präsident Paul Philipp unter Druck gesetzt worden seien. Sie wirft Philipp ein "autoritäres und unsensibles Verhalten" vor. Wagner trat der Pressemitteilung zufolge zurück, um seinen Club Titus Petingen zu schützen.

Am Montag will sich die LFL zu einer Dringlichkeitssitzung treffen, um das weitere Vorgehen angesichts der "skandalösen Haltung" der FLF zu besprechen.

