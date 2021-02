Die Diskussionen um die Corona-Schnelltests nehmen kein Ende. Nun hat sich der Ligaverband LFL wieder zu Wort gemeldet.

Ligaverband setzt sich zur Wehr

Joe TURMES Die Diskussionen um die Corona-Schnelltests nehmen kein Ende. Nun hat sich der Ligaverband LFL wieder zu Wort gemeldet.

Im Zuge der Diskussionen um die Corona-Schnelltests ist der Ligaverband LFL starker Kritik ausgesetzt. Den Vereinen der BGL Ligue wurde vorgeworfen, sich gegen die Tests zu verschließen. Diese Kritik wollen sie nicht auf sich sitzen lassen.

In einer Pressemitteilung weist die LFL nun darauf hin, dass sie konkrete Fragen zu den Corona-Schnelltests hatte, die jedoch bis heute nicht beantwortet worden seien. Welche Anzahl an Personen muss an den Tests teilnehmen? Was passiert, wenn sich ein Spieler weigert, sich testen zu lassen? Was geschieht bei einer hohen Anzahl an positiven Tests? Wer kommt für die Kosten der Durchführung der Tests auf? Die LFL spricht von einer Gesamtsumme von mehr als 270.000 Euro.

Auf Aussage des Sportministers reagiert

Die LFL hätte deshalb den Restart gerne um zwei Wochen verschoben. Nachdem Sportminister Dan Kersch dann angekündigt hatte, dass die Tests freiwilliger Natur seien, habe man sich entschlossen, zunächst ohne Tests zu spielen. Dies bedeute aber nicht, dass man kategorisch gegen die Prozedur sei.

Der für dieses Wochenende geplante Restart in der BGL Ligue war ausgefallen, nachdem sich die Gemeinde Differdingen geweigert hatte, ihre Sportinfrastrukturen für nicht-getestete Sportler, Trainer und Betreuer zur Verfügung zu stellen.





