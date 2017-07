(bob) - Während Fola noch auf europäischer Bühne ums Weiterkommen kämpft, kann sich F91 voll und ganz auf die am kommenden Freitag beginnende BGL Ligue konzentrieren.

Dementsprechend war die Ligapokal-Partie am Sonntag in Hostert für die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller eine Generalprobe, die allerdings nicht nach Plan verlief. Düdelingen kassierte nach Elfmeterschießen eine 8:9-Niederlage.



Weil Trainer Jeff Strasser und Fola noch am Donnerstag in Östersund eine 0:1-Niederlage in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation hinnehmen mussten und am Donnerstag um 19.30 Uhr vor heimischer Kulisse das Rückspiel stattfindet, standen nur wenige Stammspieler in der Startelf der Escher. Pokar und Co. versuchten somit von Beginn an, den Gegner unter Druck zu setzen.

Doch erst nach dem Seitenwechsel fielen Tore. Nach einem Doppelpack Sinanis (59.', 63.') war F91 in der Erfolgsspur, doch die Escher gaben nicht auf. Nachwuchsspieler Raposo sorgte in der 83.' für den Anschlusstreffer, der eingewechselte Hadji traf in der 90. + 1.' zum 2:2-Ausgleich. Somit musste das Spiel im Elfmeterschießen entschieden werden.



Beide Teams waren bei den jeweils ersten sechs Elfmetern erfolgreich, dann traf Pierrard für Fola, Pedros Schuss konnte Cabral allerdings abwehren. Somit setzte sich Fola durch und konnte den ersten Titel der Saison feiern.