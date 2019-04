Es hatte sich seit Monaten angedeutet, nun ist es offiziell: Radprofi Bob Jungels wird seinen Titel bei Liège-Bastogne-Liège nicht verteidigen.

Liège-Bastogne-Liège ohne Jungels

Joe GEIMER

Seit Januar und der offiziellen Teampräsentation von Deceuninck-Quick Step in Spanien, hing ein Fragezeichen über der Teilnahme von Bob Jungels am Klassiker Liège-Bastogne-Liège. Ein Verzicht deutete sich an, da Luxemburgs Landesmeister sich in diesem Jahr erstmals voll auf die Eintagesrennen in Flandern konzentrierte.

Nun ist die wenig überraschende Entscheidung gefallen: Jungels wird am 28. April nicht bei Liège-Bastogne-Liège dabei sein. Dies teilte sein Arbeitgeber am Freitag im Anschluss an die offizielle Team-Pressekonferenz vor der Tour des Flandres am Sonntag mit.

Höhentrainingslager vor dem Giro d'Italia



Die Flandern-Rundfahrt, die von Antwerpen über insgesamt 17 Anstiege und 270 km nach Oudenaarde führt, und bei der Jungels genau wie Zdenek Stybar, Wout van Aert, Peter Sagan und Greg van Avermaet zum engen Kreis der Topfavoriten zählt, wird der letzte Frühjahrsklassiker von Jungels sein. Nach ein paar Tagen Ruhe rückt für ihn anschließend die Italien-Rundfahrt in den Fokus, die rund einen Monat später (11. Mai bis 2. Juni) beginnt.



Um sich optimal vorzubereiten, legt der 26-Jährige ein Höhentrainingslager ein. Liège-Bastogne-Liège passt da nicht ins Programm, auch wenn Jungels beste Erinnerungen an seinen fantastischen Erfolg aus dem Vorjahr hat und gerne mit der Startnummer eins des Titelverteidigers an den Start gegangen wäre.

Bob Jungels gehört seit Wochen zu den stärksten Fahrern im Peloton. Foto: Serge Waldbillig