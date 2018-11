Libertadores-Finale in Madrid

Der südamerikanische Fußball-Verband hat Madrid zum Austragungsort des verschobenen Final-Rückspiels um die Copa Libertadores bestimmt.

(dpa) - Das wegen Krawallen abgesagte Final-Rückspiel der Copa Libertadores zwischen den argentinischen Hauptstadtclubs Boca Juniors und River Plate soll am 9. Dezember in Madrid ausgetragen werden. Das teilte der südamerikanische Fußball-Verband Conmebol mit. Die Partie wird im Estadio Santiago Bernabeu von Real Madrid ausgetragen. Am Donnerstag hatten bereits argentinische Medien darüber berichtet.



Conmebol hat River Plate wegen der Vorfälle um und im Stadion bestraft ...