Lewandowski trifft, die Bayern straucheln

Titelverteidiger FC Bayern hat im Auftaktspiel der neuen Bundesligasaison den fest eingeplanten Sieg gegen Hertha BSC verpasst.

(sid) - Trotz eines starken Lewandowski hat Bayern München zum Saisonauftakt eine bittere Enttäuschung erlebt: Anstatt gleich das erhoffte Zeichen zu setzen, leistete sich der deutsche Fußball-Rekordmeister gegen Hertha BSC einen unerwarteten Fehlstart. Die Bayern, die vor einer Verpflichtung von Starspieler Coutinho stehen, mussten sich mit einem mageren 2:2 begnügen.

Lewandowski erzielte im Eröffnungsspiel der 57. Bundesligasaison in der 24.' die Führung für das überlegene Team von Trainer Niko Kovac. Der 30 Jahre alte Pole traf damit zum fünften Mal in Serie am ersten Spieltag und stellte eine neue Bestmarke auf.

Herthas Rekordeinkauf Lukebakio glich in einer flotten Partie in der 36.' aus. Der Belgier hatte sich schon im letzten Jahr als dreifacher Torschütze im Düsseldorfer Dress als Bayern-Schreck erwiesen. Grujic gelang sogar das 2:1 für die bis zur Pause mutigen Gäste (39.'). Erneut Lewandowski traf per Foulelfmeter nach Videobeweis (60.') zum Ausgleich.

Transfer von Coutinho wohl fest

Die Münchner verpassten ihren achten Auftaktsieg in Folge. Die Hertha konnte zwar erneut bei den Bayern nicht gewinnen - der letzte Auswärtssieg liegt 42 (!) Jahre zurück -, doch die Alte Dame tankte für die kommenden Aufgaben Selbstvertrauen.

Die Bayern sind dafür bei ihren Transferbemühungen offenbar erfolgreicher. Ein Direktor des FC Barcelona bestätigte am Freitagabend, dass es "im Prinzip eine Einigung über eine Ausleihe von Coutinho gibt". Der 27 Jahre alte Brasilianer soll am Sonntag nach München kommen. Zudem werden der Gladbacher Cuisance und Mandzukic von Juventus Turin als weitere Zugänge nach Perisic gehandelt.