Robert Lewandowski ist von der UEFA zu Europas Fußballer des Jahres gekürt worden.

Lewandowski ist Europas Fußballer des Jahres

Robert Lewandowski ist von der UEFA zu Europas Fußballer des Jahres gekürt worden.

Robert Lewandowski ist zum besten Fußballer des Kontinents gewählt worden. Der Triplé-Gewinner vom FC Bayern München wurde am Donnerstagabend in Genf geehrt, er setzte sich gegen seinen Teamkollegen Manuel Neuer und den Belgier Kevin De Bruyne von Manchester City durch. Für den 32 Jahre alten Polen scheint es keine Grenzen mehr zu geben: Torschützenkönig in der Bundesliga (34 Tore), Champions League (14) und im DFB-Pokal (6), dazu die Bayern-Triumphe in allen drei Wettbewerben sowie die beiden Supercup-Siege in dieser Saison. Fehlt nur noch die mögliche Wahl zum Weltfußballer des Jahres.



„Ich bin total stolz auf die gesamte Mannschaft, auf das, was wir erreicht haben“, sagte Lewandowski, der schon bei seiner Wahl zum besten Stürmer der vergangenen Spielzeit locker und gelöst wirkte.



Bayern-Coach Hansi Flick wurde als Trainer des Jahres geehrt. Zur besten Spielerin Europas wurde Pernille Harder gewählt.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.