Tormaschine Robert Lewandowski schreibt mit dem schnellsten Viererpack in der Champions League Fußball-Geschichte - und schießt Bayern München zum wertvollen Gruppensieg.

Lewandowski glänzt mit Viererpack

Tormaschine Robert Lewandowski schreibt mit dem schnellsten Viererpack in der Champions League Fußball-Geschichte - und schießt Bayern München zum wertvollen Gruppensieg.

(sid) - Der unwiderstehliche Robert Lewandowski hatte nach seiner historischen Tore-Show nur ein Ziel: Den Spielball. Nach dem schnellsten Viererpack der Champions-League-Geschichte bei der 6:0-Gala von Bayern München bei Roter Stern Belgrad schnappte sich der polnische Ausnahmestürmer sein ganz persönliches Souvenir und machte breit lächelnd ein Selfie damit.

Nur 14'31'' benötigte Lewa für seine vier Tore (53.', Handelfmeter, 61.', 64.' und 68.'), die er anschließend recht gelassen kommentierte. "Das Wichtigste ist, dass wir stark gespielt haben. Defensiv wie offensiv. Wir haben Spaß. Egal wer spielt, wir folgen unserem Plan", sagte er bei "Sky": "Ich freue mich auch, wenn ich nicht treffe und wir gewinnen." Aber so natürlich noch mehr.

I have to confess....I am addicted to scoring goals 😁⚽⚽⚽⚽ @FCBayern — Robert Lewandowski (@lewy_official) November 26, 2019

Lewandowski war knapp schneller als Luiz Adriano im Oktober 2014. Der Brasilianer benötigte beim 7:0 mit Shakhtar Donezk gegen BATE Borisov 16 Minuten für vier Treffer. Am Ende war er sogar fünf Mal erfolgreich. Lewa blieb der fünfte Treffer verwehrt, weil ihn Trainer Hansi Flick vorzeitig vom Platz nahm (77.'); da applaudierten sogar die serbischen Fans. "Robert ist in Hochform. Er ist sehr professionell, arbeitet sehr viel. Heute hat er sich belohnt. Er ist für uns ein sehr wichtiger Spieler", sagte Flick.

Robert Lewandowski ist in Belgrad einfach nicht aufzuhalten. Foto: dpa

Erinnerungen werden wach

Erinnerungen an Lewandowskis legendären Bundesliga-Fünferpack in neun Minuten gegen Wolfsburg oder an seine vier Tore für Borussia Dortmund im Halbfinal-Hinspiel 2013 gegen Real Madrid wurden wach. Nur Weltstar Lionel Messi hat in der Königsklasse mehr als ein Mal vier Treffer in einem Spiel erzielt - Lewandowski ist jetzt der erste Profi, dem dieses Kunststück für zwei Vereine gelungen ist.

Paris SG sichert sich Gruppensieg Im Spiel des Abends holt Paris SG in der Champions League ein 0:2 bei Real Madrid auf und sichert sich den Gruppensieg.

Für den 31-Jährigen waren es die Saisontore Nummer sieben bis zehn in der Königsklasse, in der er jetzt insgesamt stolze 63 Tore erzielt hat. Goretzka (14.') kühlte den vermeintlichen Hexenkessel Marakana mit seinem Führungstreffer früh ab. Lewandowski ließ die sonst so heißblütigen Serben endgültig verstummen - und Trainer Flick über den vierten Sieg im vierten Spiel (16:0 Tore) jubeln. Besser startete kein Bayern-Coach vor ihm. Tolisso (89.') setzte den Schlusspunkt.