Leverkusen steht im Viertelfinale der Europa League. Die Glasgow Rangers mussten sich auch im Achtelfinalrückspiel geschlagen geben.

Leverkusen souverän in der Europa League weiter

(dpa/jot) - Bayer Leverkusen hat problemlos das Viertelfinale der Europa League erreicht. Der Fußball-Bundesligist gewann am Donnerstagabend mit 1:0 gegen die Glasgow Rangers und trifft nun am Montag beim Finalturnier des Wettbewerbs in Düsseldorf auf Inter Mailand.

Diaby (51.') belohnte die gute Leistung der Mannschaft von Trainer Peter Bosz mit dem Führungstor. Das Hinspiel vor fünf Monaten in Glasgow hatte Leverkusen mit 3:1 gewonnen.



Der FC Sevilla, der in der Gruppenphase F91 mit 3:0 und 5:2 bezwungen hatte, steht nach einem 2:0-Erfolg gegen AS Rom ebenfalls im Viertelfinale. Dort wartet der Gewinner des Duells zwischen Piräus und Wolverhampton.

