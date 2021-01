In der Fußball-Bundesliga hat Leverkusen das Spitzenspiel mit 2:1 gegen Dortmund gewonnen.

Leverkusen ringt Dortmund nieder

In der Fußball-Bundesliga hat Leverkusen das Spitzenspiel mit 2:1 gegen Dortmund gewonnen.

(dpa) - Im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen am Dienstagabend Borussia Dortmund mit 2:1 geschlagen. Dank des Siegtreffers von Wirtz in der 80.' zogen die Leverkusener in der Tabelle an RB Leipzig vorbei und sind aufgrund des bessern Torverhältnisses zumindest für eine Nacht Zweiter. Die Sachsen spielen am Mittwoch gegen Union Berlin. Diaby hatte Leverkusen in der 14.' in Führung gebracht, Brandt für Dortmund ausgeglichen (67.'). Danach schlug Wirtz zu.

Barreiro und Mainz in der Krise Transfers, Tore, Rote Karten: Erfahren Sie alles Wissenswerte über die Luxemburger Fußball-Nationalspieler und -Trainer im Ausland.

Der BVB liegt nach der Niederlage auf dem vierten Rang vor Wolfsburg, das 2:0 gegen Mainz um Leandro Barreiro gewann.

Mit einem 1:0 gegen Werder Bremen im frühen Spiel hielt Borussia Mönchengladbach den Anschluss an die Champions-League-Ränge. Elvedi gelang der Siegtreffer (66.').

Mönchengladbach weiterhin gut drauf

Die im neuen Jahr in vier Spielen unbesiegten Gladbacher haben vor dem Top-Spiel der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund am kommenden Freitag nur noch einen Zähler Rückstand auf den BVB.

Die TSG 1899 Hoffenheim feierte nach zuvor vier Pflichtspielen ohne Sieg ein 3:0 bei Hertha BSC. Rudy sorgte für die Führung (33.'), Kramaric mit einem Doppelpack für die definitive Entscheidung (68.', 88.'). Hertha-Spieler Piatek verschoss in der 12.' einen Foulelfmeter.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.