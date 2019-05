Leverkusen hat im Kampf um den Einzug der Champions League einen 6:1-Kantersieg gegen Frankfurt gefeiert. Alle Tore fielen in der ersten Halbzeit.

Leverkusen deklassiert Frankfurt

(dpa) - Bayer Leverkusen hat Eintracht Frankfurt beim 6:1-Triumph blamiert und sich im Kampf um die Champions League in eine Top-Verfolgerposition gebracht. Vier Tore in den ersten 28 Minuten eines Bundesligaspiels - das war Leverkusen zuvor noch nie gelungen. Sechs Treffer für eine Mannschaft in einer ersten Halbzeit gab es zuletzt am 29. April 1978 beim phänomenalen 12:0 zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund. Weiterer Spitzenwert: In keinem Spiel der Ligahistorie fielen sieben Treffer vor der Pause.

Das Fußball-Spektakel vor den 30 210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena machten für die Elf von Chefcoach Peter Bosz Havertz (2.'), Brandt (13.'), Alario (23.', 34.'), Aranguiz (28.') und Hinteregger mit einem Eigentor (36.') perfekt. Kostic (14.') traf für die bedauernswerte Eintracht zum zwischenzeitlichen 1:2. Als Tabellenvierter sind die Frankfurter bei 54 Zählern jetzt punktgleich mit Leverkusen, das zum vierten Mal in Serie gewann.



Schalke 04 feierte den Klassenerhalt nach einem torlosen Unentschieden gegen Augsburg. Freiburg und Düsseldorf trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden.