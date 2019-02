Drei Tage nach dem Erfolg gegen Bayern München hat sich Bundesligist Bayer Leverkusen im DFB-Pokal-Achtelfinale blamiert. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz verlor gegen Heidenheim mit 1:2.

Leverkusen blamiert sich im Pokal

(sid) - Die Zweitligisten Heidenheim und Hamburg haben im Achtelfinale des DFB-Pokals für Furore gesorgt und sind nach Siegen gegen Erstligisten als erste Teams in die Runde der letzten Acht eingezogen.



Underdog Heidenheim schaltete sensationell den sich im Aufwind befindenden Europacup-Teilnehmer Bayer Leverkusen mit 2:1 aus, Zweitliga-Tabellenführer Hamburger SV erreichte durch ein 1:0 gegen Erstliga-Kellerkind Nürnberg das Viertelfinale.



Starke zweite Hälfte



Brandt (44.') gelang dann kurz vor der Pause die Führung für Leverkusen, doch nach der Pause jubelten die Hausherren, als Dovedan (47.') seinen Landsmann Dragovic düpierte und den Ausgleich erzielte.



Danach verpasste Multhaup zunächst die Riesenchance zur Führung (51.'), als er freistehend aus kurzer Distanz am Aluminium scheiterte, ehe er dann in der 72.' die Voith-Arena in einen Hexenkessel verwandelte.



In Hamburg ließ Özcan (64.') den Zweitligisten jubeln.