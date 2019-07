Nach wenigen Monaten ist die nationale Bestmarke von Noémie Pleimling wieder gefallen. Neue Rekordhalterin ist eine weniger bekannte Athletin mit doppelter Staatsbürgerschaft.

Levenard stellt Landesrekord mit dem Diskus auf

Jan MORAWSKI Nach wenigen Monaten ist die nationale Bestmarke von Noémie Pleimling wieder gefallen. Neue Rekordhalterin ist eine weniger bekannte Athletin mit doppelter Staatsbürgerschaft.

Der Name Anne-Christèle Levenard gehört nicht zu den bekanntesten in der Luxemburger Leichtathletik. Der Grund: Die Werferin ist erst seit September 2018 Mitglied eines luxemburgischen Vereins, des hauptstädtischen CSL. Levenard, die 1996 im Großherzogtum geboren ist, hat nun die luxemburgische und französische Staatsbürgerschaft.

Pleimling verbessert Landesrekord im Speerwurf Noémie Pleimling befindet sich weiterhin in ausgezeichneter Form. Die 25-Jährige verbesserte zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit ihren Landesrekord im Speerwurf.

Sie erfüllt demnach die reglementarischen Bedingungen, Luxemburger Rekordhalterin zu sein. Das ist sie am Dienstag beim Meeting in Vénissieux (F) geworden, Levenard warf den Diskus 45,19 m weit und verbesserte den von Noémie Pleimling (CAD) gehaltenen Rekord um 40 cm. Für diese Saison stand die bisherige persönliche Bestleistung von Levenard, die in Lyon wohnt und studiert, bei 44,73 m.