Letztes Turnier für Mandy Minella

David THINNES Beim Grand-Slam-Turnier in London geht die Karriere der 36-Jährigen zu Ende.

„Dear Tennis. It's time to say goodbye. See you one last time in Wimbledon.#luxembourgletsmakeithappen“: So lautet die Nachricht von Mandy Minella auf den sozialen Medien. Die 36-Jährige bestreitet in Wimbledon ihr letztes Turnier. Dass Minella ihre Karriere dieses Jahr beenden wird, stand seit längerer Zeit fest.

Auf Facebook und Instagram hat die Spielerin des Tennis Spora ein Bild aus Kindertagen mit Tennisschläger gepostet. Im September 2021 hatte die zweifache Mutter zum letzten Mal beim WTA-Turnier in Kockelscheuer gespielt.

Die Nummer 346 der Weltrangliste tritt nun von Dienstag an in der Qualifikation von Wimbledon an. Zur Vorbereitung war Minella diese Woche beim Rasenturnier (100.000 US-Dollar) in Ilkley (GB) bis ins Viertelfinale vorgestoßen.

