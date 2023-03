Konkurrentinnen setzten sich in den sozialen Medien für einen Start der Japanerin in Norwegen ein, trotz fehlender Qualifikationspunkte.

„Let Yuki fly“: Skispringerinnen solidarisieren sich mit Ito

(dpa) – Vor der ersehnten Skiflug-Premiere in Vikersund solidarisieren sich zahlreiche Skispringerinnen um Dreifach-Weltmeisterin Katharina Althaus mit Yuki Ito.

Die Japanerin war am Mittwoch in Lillehammer disqualifiziert worden und zählt wegen der deshalb verlorenen Punkte nicht zu den besten 15 der Gesamtwertung der sogenannten Raw-Air-Tour. Damit ist Ito laut Regelwerk nicht berechtigt, an der Premiere des Skifliegens für Frauen am Sonntag (10 Uhr) teilzunehmen.

Althaus postete am Donnerstag bei Instagram: „Let Yuki fly.“ Einige Athletinnen teilten den Post vor dem erstmaligen Fliegen, auf das die Frauen um Althaus einige Jahre hingearbeitet hatten.

Dass sie weit fliegen kann, bewies die 28 Jahre alte Ito im Februar in Willingen, als sie auf 154,5 Meter segelte. Ebenfalls in Willingen gewann Ito in diesem Winter einen Einzel-Weltcup.

