Leonard und George wechseln zu den Clippers

Kawhi Leonard hat sich entschieden und wird sich den L.A. Clippers anschließen. Der Finals-MVP einigte sich mit den Kaliforniern auf einen langfristigen Vertrag.

(dpa) - Basketballprofi Kawhi Leonard wechselt von NBA-Meister Toronto Raptors zu den Los Angeles Clippers. Der beste Spieler der Endspielserie zwischen den Kanadiern und den Golden State Warriors einigte sich mit den Clippers nach übereinstimmenden Medienberichten vom Samstag auf einen langfristigen Vertrag. Zudem holt das Team aus Los Angeles noch Paul George von Oklahoma City Thunder, unter anderem im Trade gegen Danilo Galilnari.



Leonard konnte als sogenannter Free Agent entscheiden, bei welchem Club er in der nächsten Saison spielen will. Der 28-Jährige ist in Los Angeles geboren, spielte seit 2018 für Toronto und gewann mit den Kanadiern die NBA-Meisterschaft. In der gewonnen Endspielserie gegen Golden State wurde Leonard als Final-MVP ausgezeichnet.



Leonard hatte nicht nur mit den Clippers und Toronto, sondern auch mit den Los Angeles Lakers über einen Vertrag gesprochen, hieß es aus gut informierten Kreisen. Leonard soll einen Maximalvertrag über vier Jahre und 142 Millionen US-Dollar von den Clippers bekommen.



Cousins zu den Lakers



Die Lakers verpflichteten einem Bericht des US-Senders ESPN zufolge Center DeMarcus Cousins. Sein Agent sagte dem Sender, Cousins habe sich mit dem Ex-Meister auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Gerüchten zufolge soll auch Spielmacher Rajon Rondo zu den Lakers wechseln und dort einen Zweijahresvertrag erhalten. Der Renommierclub um Superstar LeBron James hatte in der abgelaufenen Saison die Play-offs verpasst und baut seinen Kader derzeit radikal um.



