Basketballpodcast Lena Mersch: „Ich wollte noch nicht aufhören“ von Bob HEMMEN | Heute um 06:00 In der neuen Folge von „And One“ spricht Lena Mersch über die Zeit in Österreich und ihren neuen Job.

In den vergangenen Jahren studierte Lena Mersch in Österreich. Seit dieser Saison ist die 26-Jährige zurück in Luxemburg und läuft für Sparta auf. Außerdem arbeitet sie als Assistenzärztin. Bei „And One – De Basketpodcast“ erzählt Mersch, warum sie beim Sport besonders gut abschalten kann.

Zudem spricht Bartringens Leistungsträgerin über Trainer Mike Feyder und das für den 18. März geplante Pokalfinale. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war noch nicht bekannt, dass T71 vor das Sportgericht zieht und es für Sparta im Endspiel somit doch nicht zum Duell mit Gréngewald kommen könnte.

Die Audioversion des Podcasts ist auf allen großen Plattformen zu hören. Hier finden Sie die bisher veröffentlichten Episoden.

