Leitartikel: Unverständlich

In der Sportwelt sind die Kinder die größten Leidtragenden der neuen Corona-Maßnahmen.

Dass die Gesundheit das höchste Gut des Menschen ist, wurde jedem in den vergangenen Monaten und Wochen durch das Corona-Virus noch einmal deutlich vor Augen geführt. Da die Infektionszahlen in Luxemburg in den vergangenen Wochen in die Höhe schnellten, sah sich die Regierung nun gezwungen, neue Einschränkungen zu verkünden. Auch die Sportwelt bleibt wieder nicht verschont. Und die größten Leidtragenden sind einmal mehr die Kinder.

Die Regierung hat zusammen mit ihren Beratern beschlossen, den Spielbetrieb in allen Ligen zu stoppen ...