Leitartikel: Schnelltest-Chaos im Sport

Am Wochenende wird in Luxemburg kein Fußball gespielt. Dies ist die Konsequenz eines heillosen Durcheinanders.

Endlich wieder Sport. Der Meisterschaftsbetrieb läuft an diesem Wochenende in einigen der Luxemburger Topligen nach Monaten der Corona-Pause wieder an. Das war der Plan. Ganz so einfach ist es dann doch nicht: Es herrscht Chaos in der Luxemburger Sportwelt. Fußball wird nach einigem Hin und Her nun doch keiner gespielt.

Stein des Anstoßes sind die kontrovers diskutierten Schnelltests ...