Leipzig überrennt Mainz

RB Leipzig ist wieder erster Verfolger des Spitzenduos in der Fußball-Bundesliga. Mit einem 5:0 bereitete der Herbstmeister Mainz ein weiteres Debakel

(dpa/sid) - 8:0 im Hinspiel, 5:0 im Rückspiel - und wieder drei Mal Timo Werner: Der RB Leipzig hat mit dem nächsten Kantersieg gegen den FSV Mainz 05 um Leandro Barreiro im Fünfkampf um die Champions League zurückgeschlagen.

Am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga gewann der haushoch überlegene Herbstmeister locker und setzte sich in der Tabelle wieder hinter Spitzenreiter Bayern München sowie Verfolger Borussia Dortmund. Barreiro war in der 61.' eingewechselt worden.

Schalke erneut ohne Sieg

Am Sonntag rutschte Schalke 04 tiefer in die Krise. 0:3 verlor das Team von Coach David Wagner gegen Augsburg und kassierte nach der Derby-Niederlage gegen Borussia Dortmund auch am zweiten Geisterspieltag nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs eine Niederlage und ist seit neun Spielen sieglos.

2:22 Tore stehen zu Buche, die angestrebte Rückkehr in den Europapokal wird immer unwahrscheinlicher. "Wir waren nicht krass unterlegen. Wir waren von Beginn an aggressiv dran, dann aber kam ein individueller Fehler vor dem 0:1", sagte Daniel Caligiuri bei DAZN. "Wir dürfen jetzt auf keinen Fall den Kopf verlieren und müssen wieder so agieren wie in der erfolgreichen Hinrunde."

Am Samstag hatte der SC Paderborn einen Befreiungsschlag verpasst. Beim 1:1 gegegn Hoffenheim wurde der Luxemburger Laurent Jans in der 81.' eingewechselt.

