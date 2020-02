RB Leipzig hat im Hinspiel des Achtelfinals in der Fußball-Champions-League mit 1:0 bei Tottenham gewonnen. Die Überraschungsmannschaft Atalanta siegte deutlich gegen Valencia.

Leipzig siegt im Spitzenspiel der Champions League

(dpa/sid) - RB Leipzig hat sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Tottenham Hotspur eine hervorragende Ausgangsposition geschaffen. Die Deutschen gewannen am Mittwochabend in London mit 1:0 und gehen aufgrund des Auswärtstores favorisiert ins Rückspiel am 10. März in Leipzig.



Werner (58.') traf per Foulelfmeter für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann. Zuvor war Laimer von Davies im Strafraum gefoult worden. Für den Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga war es das erste K.-o.-Spiel in der Champions League überhaupt seit der Gründung des Vereins im Jahr 2009.



Atalanta fast schon im Viertelfinale



Debütant Atalanta Bergamo hat ein Ausrufezeichen gesetzt und steht bereits mit einem Bein im Viertelfinale. Im Hinspiel gewann Atalanta gegen den spanischen Spitzenclub FC Valencia 4:1. Beim Rückspiel benötigt Valencia eine Aufholjagd, um erstmals seit 2007 in die Runde der letzten Acht einzuziehen.



Drei Treffer in einem Bild: Atalantas Remo Freuler (2.v.l.) und Hans Hateboer (2.v.r.) freuen sich über ihren klaren Heimerfolg. Ersterer traf ein Mal, Hateboer erzielte sogar zwei Tore. Foto: AFP

Im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion, wo Bergamo seine Champions-League-Heimspiele austrägt, trafen Hateboer (16.', 63.'), Bergamos Top-Torschütze Ilicic (42.') sowie Freuler (57.') für die Italiener. Cheryshev (66.') sorgte für den Anschlusstreffer und erhielt den Spaniern eine Resthoffnung für das Rückspiel.