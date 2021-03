Der Bayern-Verfolger gibt in der Fußball-Bundesliga eine Führung aus der Hand. Bielefeld zieht mit einem Sieg an Mainz vorbei.

Leipzig patzt und lässt die Bayern ziehen

(sid/dpa) - Leipzig hat im Titelrennen der Fußball-Bundesliga zwei Punkte auf Spitzenreiter FC Bayern München eingebüßt. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann musste sich am Sonntag mit einem 1:1 gegen Frankfurt begnügen und liegt nun vier Zähler hinter dem am Samstag siegreichen Rekordmeister. Forsberg brachte Leipzig zwar kurz nach der Pause in Führung (46.'), doch Kamada verhinderte mit dem Ausgleichstreffer den siebten Leipziger Sieg in Serie (61.').

Kurz zuvor kassierte Leverkusen im Kampf um die Champions League einen schweren Rückschlag. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz unterlag dem Abstiegskandidaten Bielefeld überraschend mit 1:2. Nach der siebten Saisonniederlage bleibt Leverkusen Sechster. Der Vorsprung auf den Siebten Union Berlin beträgt nur zwei Zähler.

Bielefeld verließ die Abstiegsplätze dank der Treffer von Doan (17.'), der den Aufsteiger nach 417 torlosen Minuten erlöste, und Okugawa (57.'). Mit 22 Punkten schickte die Arminia Hertha BSC (21) auf den Relegationsrang, Mainz um Leandro Barreiro ist nun Zweitletzter. Bayer gelang durch Schick nur noch der Anschlusstreffer (85.').





