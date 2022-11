RB Leipzig ist mit einem Torfestival in die K.o.-Runde der Champions League gestürmt, Borussia Dortmund beendete die Gruppenphase im Schongang.

Leipzig mit Kantersieg ins Achtelfinale

(SID) - RB Leipzig ist mit einem Torfestival in die K.o.-Runde der Champions League gestürmt, Borussia Dortmund beendete die Gruppenphase im Schongang. Während Leipzig beim 4:0 (1:0) im Gruppenfinale gegen Schachtar Donezk siegte, mühte sich der bereits qualifizierte BVB beim FC Kopenhagen mit seiner schwächsten internationalen Saisonleistung zu einem 1:1 (1:1).

In Leipzig trübte einzig die Sorge um Timo Werner die Freude. Drei Wochen vor dem WM-Start musste Werner nach nur 19 Minuten mit einer Sprunggelenksverletzung ausgewechselt werden, RB gab leichte Entwarnung. „Wir müssen es jetzt noch genauer untersuchen. Aber der Doc sagt, jetzt erstmal scheint es nichts Wildes zu sein“, sagte Trainer Marco Rose.

Nkunku (10.'), Andre Silva (50.'), Dominik Szoboszlai (62.') und Dani Olmo (68.') schossen überlegene Leipziger in Warschau, wo Donezk wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine seine Heimspiele austrägt, in die nächste Runde.

RB, das nun seit zehn Pflichtspielen ungeschlagen ist, beendete die Gruppe F mit zwölf Punkten als Zweiter vor Donezk (sechs Zähler), nachdem der Saisonstart noch völlig missglückt war. Nach der 1:4-Pleite gegen Schachtar zum Start hatte Trainer Domenico Tedesco gehen müssen.



Die Leipziger Führung resultierte aus einem blitzschnellen Umschaltspiel: Erst legte Nkunku für Werner auf, der Keeper Anatolij Trubin anschoss. Den Abpraller schob Nkunku über die Linie und feierte das Tor kurios, indem er einen roten Ballon aufblies und in die Luft streckte. Kurz hielt sich Werner nach einem Foul von Taras Stepanenko (13.') mit schmerzerfülltem Blick den linken Knöchel, er musste durch Emil Forsberg ersetzt werden.

Davon ließen sich Werners Teamkollegen nicht beirren. Auch nach der Pause erspielte sich RB seine Möglichkeiten. Etwas glücklich stocherte Silva eine weite Flanke von Mohamed Simakan im Getümmel am zweiten Pfosten ins Tor. Szoboszlai und der eingewechselte Olmo machten alles klar.

Umstellungen machten sich bemerkbar

Weniger rund lief es in Dänemark für die Borussia. Thorgan Hazard (23.') nutzte eine Flanke von Dauerreservist Felix Passlack zum Führungstreffer. Torhüter Gregor Kobel verhinderte rund um den Ausgleich durch Hakon Haraldsson (41.') mit einigen Paraden im Stadion Parken weitere Gegentore, dann bekam auch er eine Halbzeit Erholung. Der Punkt brachte dem BVB noch einmal 930.000 Euro Prämie ein. Im Siegesfall wären es 2,8 Millionen gewesen.

Im Drei-Tages-Rhythmus vor der Weltmeisterschaft war die Zeit der Rotation gekommen: Stars wie Jude Bellingham, Youssoufa Moukoko oder Julian Brandt bekamen jene Pause, die sie sich im Hamsterrad ständiger englischer Wochen hart erkämpft hatten.

Die Stimmung der Kopenhagen-Fans war bestens, obwohl der dänische Meister in fünf Gruppenspielen kein Tor erzielt hatte und als Tabellenletzter feststand. Im Auswärtsblock wurde ebenfalls durchgesungen: Dabei war die organisierte BVB-Fanszene dem Spiel aus Protest gegen Restriktionen bei der Kartenvergabe ferngeblieben. Am Rande des Hinspiels hatte es Ausschreitungen gegeben.

Die vielen Umstellungen beim BVB machten sich schnell bemerkbar, die Abwehr bekam große Probleme. Nach der etwas schmeichelhaften Dortmunder Führung blieben die Gastgeber das bessere Team. Reynas Fehlpass schenkte Kopenhagen das erste Tor der Champions-League-Saison. Wenig später faltete Hummels seine Mitspieler zusammen, es lief überhaupt nicht für die Dortmunder B-Mannschaft, die noch weiter rotierte. Erst nach der Pause spielte der BVB schwungvoller.

Real und Benfica Gruppensieger - Salzburg verpasst Achtelfinale

Titelverteidiger Real Madrid mit Rekord-Trainer Carlo Ancelotti und überraschend Benfica Lissabon mit Erfolgscoach Roger Schmidt ziehen als Gruppensieger ins Achtelfinale der Champions League ein. Benfica siegte 6:1 (1:1) bei Maccabi Haifa und setzte sich in letzter Minute gegen das punkt- und torgleiche Starensemble von Paris St. Germain wegen der mehr erzielten Auswärtstore durch. Joao Mario traf in der Nachspielzeit.

Dagegen ist für RB Salzburg der Traum von der K.o.-Runde geplatzt. Österreichs Serienmeister verlor das "Endspiel" um Platz zwei beim AC Mailand deutlich mit 0:4 (0:1). Als Trostpflaster für Salzburg bleibt die Europa League.

Real sicherte sich durch ein lockeres 5:1 (2:0) gegen Celtic Glasgow zum Vorrundenabschluss Platz eins in Gruppe F vor RB Leipzig. Für Ancelotti war es der 102. Erfolg in der Champions League - der Italiener ist nun der Trainer mit den meisten Siegen in der Geschichte des Wettbewerbs.

Paris mit den Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappe kam nur zu einem knappen 2:1 (1:1) bei Juventus Turin und musste ein entfesseltes Benfica noch vorbeiziehen lassen.

Die restlichen sechs Gruppenersten hatten bereits vor dem letzten Spieltag festgestanden - so auch Manchester City in der Dortmund-Gruppe. Das Team von Pep Guardiola unterstrich auch ohne Torgarant Erling Haaland durch ein 3:1 (0:1) gegen den FC Sevilla seine Ambitionen. Chelsea schloss seine Gruppe mit einem 2:1 (2:1) gegen Dinamo Zagreb ab.

Die Auslosung für die Achtelfinals der Königsklasse findet am Montag (12 Uhr) in der UEFA-Zentrale in Nyon statt. Die Hinspiele steigen am 14./15. sowie am 21./22. Februar, die Rückspiele sind für 7./8. sowie 14./15. März 2023 geplant. Die Gruppensieger haben im Rückspiel Heimrecht.

