"Leider etwas von der Rolle"

Jan Morawski Beim Viertelfinal-Aus von Bad Driburg in der Tischtennis-Bundesliga erntet Nationalspielerin Sarah de Nutte Kritik von ihrem Teammanager.

Nach einer bärenstarken vergangenen Saison hat sich Tischtennis-Nationalspielerin Sarah de Nutte in der deutschen Bundesliga zu einer Spitzenspielerin gemausert. Doch in der aktuellen Spielzeit will es bei der Luxemburgerin nicht so richtig laufen. Nun schied sie mit dem TuS Bad Driburg im Play-off-Viertelfinale aus und muss den Traum von der Meisterschaft schon früh begraben.

"Sarah ist leider noch immer wie in der ganzen Saison etwas von der Rolle", sagte Teammanager Franz-Josef Lingens nach dem 5:5 im Hinspiel in eigener Halle gegen Busenbach der "Neuen Westfälischen". Gegenüber dem "Westfalen-Blatt" attestierte er seiner Topspielerin "mangelndes Selbstvertrauen". Lediglich bei der 4:6-Niederlage im Rückspiel gelang de Nutte ein 3:0-Sieg gegen Tanja Krämer. Das erste Duell mit Krämer (0:3) sowie die beiden Begegnungen gegen Jessica Göbel (1:3, 2:3) verlor die FLTT-Spielerin.

Nach starkem Beginn in die Rückrunde mit drei Siegen in Folge - unter anderem gegen Busenbach - landete die 25-Jährige am oberen Paarkreuz schließlich bei einer Bilanz von 9:16 Siegen. Da de Nutte ihren Vertrag in Bad Driburg kürzlich bis zum Ende der kommenden Saison verlängert hat, kann sie nach der Sommerpause wieder angreifen.