(sid) - Wayde van Niekerk schlich bedröppelt aus dem Stadion, Isaac Makwala hatte nicht den Hauch einer Chance: Über 200 m hat Ramil Guliyev den beiden Topfavoriten bei der Leichtathletik-WM völlig überraschend die Show gestohlen.

Der Türke, geboren in Aserbaidschan, gewann nach 20,09 Sekunden in London über die halbe Stadionrunde und ist damit Nachfolger von Usain Bolt. Der Jamaikaner hatte auf einen Start über seine Lieblingsstrecke verzichtet.

"Ich habe viel mehr drauf, und das will ich in Zukunft zeigen", sagte ein tief betrübter van Niekerk. 48 Stunden nach seinem Triumph über 400 m fehlte ihm die Power gegen Guliyev, der das erste Gold für die Türkei bei einer WM gewann. "Es ist unglaublich. Ein Traum wird wahr", sagte Guliyev, der noch in den Katakomben einen Anruf von Staatspräsident Recep Erdogan erhielt, der ihm zum historischen Triumph gratulierte.

Van Niekerk holte mit 20,11 Silber, Jereem Richards (20,11/Trinidad und Tobago) musste sich nach einem Foto-Finish-Entscheid mit Bronze begnügen.

Makwala (Botswana) wurde 32 Stunden nach Ablauf seiner Quarantäne wegen des Verdachts auf eine Norovirus-Erkrankung in 20,44 Sekunden nur Sechster. "Ich glaube, über die 400 hätte ich eine Medaille holen können. Das ist die Strecke auf die ich meinen Fokus gelegt habe", sagte Makwala.

Der 30-Jährige hatte wegen der Magen-Darm-Erkrankung das 400-m-Finale verpasst, als van Niekerk Gold holte. Der Südafrikaner wollte 22 Jahre nach Michael Johnson (USA) eigentlich unbedingt das erste Double über 200 und 400 m holen. Doch Guliyev war zu stark.

Bolt-Nachfolger?



"Es ist leichter gesagt als getan", hatte van Niekerk schon vor dem großen Showdown über seine Mission gesagt. Nach einem wackligen Halbfinale ahnte er da wohl schon, dass ihm angesichts des Mammutprogramms am Ende ein bisschen die Kräfte fehlen könnten.

Dabei war das perfekte van-Niekerk-Drehbuch doch schon geschrieben, Doppel-Gold sollte der Anfang seines Aufstieges zum neuen globalen Superstar der Leichtathletik markieren - als Nachfolger von Bolt. Nun bleibt es beim Konjunktiv.

Dabei hatte auch Bolt daran geglaubt, dass van Niekerk seine Rolle in Zukunft übernehmen könnte. "Er hat gezeigt, dass er bereit ist für die Herausforderung", meinte der Jamaikaner, der nach London seine Karriere beenden wird. Van Niekerk sei "bereit, zuzuhören und zu lernen. Wenn er so weitermacht, wird er die Leichtathletik übernehmen." Doch daraus wird nach dieser bitteren Niederlage nun erst einmal nichts werden.