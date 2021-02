Das CMCM-Meeting der Leichtathleten beginnt mit einem bitteren Rückschlag. Danach purzeln in der Coque einige Landesrekorde.

Sport 2 Min.

Leichtathletik: Sieg für Bertemes, Frust bei van der Weken

Jan MORAWSKI Das CMCM-Meeting der Leichtathleten beginnt mit einem bitteren Rückschlag. Danach purzeln in der Coque einige Landesrekorde.

Dass sich Charel Grethen in Topform befindet, hat er bereits in den vergangenen Wochen bewiesen. Beim CMCM-Meeting in der Coque setzte der 28-Jährige am Samstag allerdings noch einen drauf. In 3'38''65 rannte der Luxemburger nicht nur zum Sieg über 1.500 m, sondern stellte auch einen neuen Landesrekord auf - es war der Dritte innerhalb eines Monats.

Die lauteren Freudenschreie gingen jedoch auf das Konto von Bob Bertemes. Im gleichen Rennen über 1.500 m landete er zwar nur auf Platz neun, knackte in 3'43''89 allerdings die Norm für die Europameisterschaften, die vom 5. bis 7. März im polnischen Torun stattfinden.

Klaren Fehlstart gesehen

Dabei hätte das Meeting aus Luxemburger Sicht nicht viel schlechter beginnen können. Denn eigentlich wollte Patrizia van der Weken über die 60 m ebenfalls das EM-Ticket buchen. Doch während die anderen Athletinnen nach dem Startschuss in Richtung Ziellinie rannten, blieb die 21-Jährige stehen.

Sprechen wollte sie darüber nicht, zu tief saß der Frust. Offenbar hatte van der Weken einen klaren Fehlstart gesehen - und deshalb fest damit gerechnet, dass die Wettkampfrichter den Start wiederholen lassen. Weil dies nicht passierte, wurde die Luxemburgerin disqualifiziert. Anaïs Bauer war schließlich die einzige FLA-Läuferin, die im Finale startete. In 7''71 lief sie auf Rang fünf.

Bob Bertemes macht den Heimsieg im letzten Versuch klar. Foto: Christian Kemp

Deutlich mehr Grund zur Freude hatte Kugelstoßer Bob Bertemes, dem im letzten Versuch die Titelverteidigung gelang. Mit 20,65 m ließ Luxemburgs Sportler des Jahres 2019 den starken US-Amerikaner Nick Ponzio (20,52 m) hinter sich. „Bei mir ist es oft so, dass der letzte Versuch noch einmal gut wird“, sagte der 27-Jährige mit einem Grinsen im Gesicht.

Ebenfalls gut gelaunt präsentierte sich Vera Hoffmann nach ihrem Rennen über 1.500 m: Die 24-Jährige lief nicht nur Landesrekord, sondern knackte auch die EM-Norm um mehr als zwei Sekunden. Unter anderem gegen die deutsche WM-Dritte Gesa Krause lief die Luxemburgerin ein starkes Rennen und kam in 4'14''86 als Sechste ins Ziel. „Ich bin froh, dass ich meine guten Leistungen aus dem Sommer in der Halle bestätigen konnte“, sagte Hoffmann.

Leichtathletik: Vier Frauen hoffen auf ein Olympiaticket Vier luxemburgische Leichtathletinnen hoffen, den Sprung auf den Olympiazug noch zu schaffen. Der Weg dorthin wird jedoch alles andere als einfach.

Während Hochspringer Charel Gaspar mit 2,00 m Platz sechs erreichte, lief Fanny Arendt in 2'07''81 über 800 m auf Rang sieben (persönliche Bestleistung). Victoria Rausch und François Grailet stellten über 60 m Hürden ebenfalls neue persönliche Bestzeiten auf - Rausch im Finale (8''49) und Grailet im Vorlauf (8''08).





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.