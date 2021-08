Die 21-Jährige rennt die 200 m in La Chaux-de-Fonds so schnell wie noch keine Luxemburgerin zuvor. Und auch über 100 m überzeugt sie.

Leichtathletik

Patrizia van der Weken knackt Landesrekord

Patrizia van der Weken kann sich freuen. Beim Resisprint im schweizerischen La Chaux-de-Fonds war die Sprinterin schnell unterwegs.

Über 200 m stellte die 21-Jährige in 23''94 einen neuen Landesrekord auf. Die alte Bestmarke hatte Mirjam Hess seit 17 Jahren inne. In Basel (CH) war sie in 23''96 gestoppt worden.

Zu viel Windunterstützung

Und auch über 100 m lief van der Weken so schnell wie nie zuvor. Nach 11''34 wurde die Uhr gestoppt. Doch die Windunterstützung betrug 2,2 m/s - erlaubt für einen regulären Sprint sind 2,0. Ihre derzeitige Bestzeit beträgt 11''50.

