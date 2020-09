Vera Hoffmann hat den drei Jahre alten Landesrekord von Charline Mathias über 1 500 m verbessert.

Leichtathletik: Hoffmann in Rekordlaune

Pierre GRICIUS Vera Hoffmann hat den drei Jahre alten Landesrekord von Charline Mathias über 1 500 m verbessert.

Einen Tag, nachdem Vera Hoffmann am Samstag in Düdelingen nationale Meisterin über 1 500 m geworden ist, verbesserte die Celtic-Athletin in Heusden (B) den nationalen Rekord über diese klassische Strecke.

Innerhalb eines hochkarätigen Feldes wurde Hoffmann als Siebte in 4'11''44 gestoppt und war damit um 1''13 schneller als Charline Mathias (CSL) 2017. Heusden war für die 23-Jährige bereits die Rekordverbesserung Nummer drei für diese Saison nach den 3 000 m und dem Meilenlauf.

