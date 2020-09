Leichtathletik: Grethen und die Langzeitverletzung

Charel Grethen hat sich im Juni 2019 operieren lassen. Der Läufer hat immer noch etwas daran zu knabbern.

Im Falle von Charel Grethen trifft der Begriff Langzeitverletzung voll zu. Ende Juni 2019 hat sich der Mittelstreckler des CSL einem chirurgischen Eingriff an der rechten Achillessehne unterzogen, 14 Monate danach lässt sein Comeback noch immer auf sich warten. Die überlange Periode ohne Rennpraxis wird sich voraussichtlich noch bis Januar nächsten Jahres hinziehen, dann erst will der Olympiateilnehmer von 2016 in Rio (über 800 m) in die Wettbewerbe einsteigen.

Der Grund: Auch wenn Grethen mittlerweile wieder trainiert, ist die Verletzung noch nicht voll ausgeheilt ...