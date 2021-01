Leichtathletik: Grethen läuft Landesrekord

Charel Grethen hat in Frankreich eine neue Indoor-Bestmarke über 1.500 m aufgestellt. Der 28-Jährige erreichte im Rennen Platz drei.

Pierre GRICIUS Charel Grethen hat in Frankreich eine neue Indoor-Bestmarke über 1.500 m aufgestellt. Der 28-Jährige erreichte im Rennen Platz drei.

Charel Grethen hat die Hallensaison mit einem Paukenschlag begonnen. Beim Meeting im nordfranzösischen Liévin wurde der CSL-Mittelstreckler am Samstag über 1.500 m in 3'42''64 gestoppt. Das ist neuer Luxemburger Rekord und eine Verbesserung von 63 Hundertstelsekunden der alten Bestmarke, die Grethen am 2. Februar 2019 mit 3'43''27 beim CMCM-Meeting aufgestellt hatte.

Der 28-Jährige wurde in Liévin Dritter des Rennens, hinter den beiden Franzosen Simon Denissel (3'41''02) und Quentin Tison (3'41''05).

Dies war das erste Rennen von Grethen seit dreieinhalb Monaten, nachdem er Anfang Oktober 2020 Luxemburger Meister über 10 km im Straßenlauf geworden war. Die Leistung von Grethen ist umso bemerkenswerter, da bei diesem Einladungsmeeting seine Einschreibung erst am Mittwochabend bestätigt worden war.

Zugleich unterbietet Grethen recht deutlich die Norm von 3'45"00 für die Hallen-EM vom 5. bis 7. März im polnischen Torun.

