Leichtathletik: Geballte Qualität beim CMCM-Meeting

Jan MORAWSKI Beim Leichathletik-Meeting nach dem Corona-Lockdown treten die besten Luxemburger Leichtathleten in der Coque in Kirchberg an.

Starke Konkurrenz im eigenen Wohnzimmer: Das CMCM-Meeting ist für die Luxemburger Leichtathleten seit Jahren ein Nährboden für gute Ergebnisse. Wenn am Samstag um 13.35 Uhr in der Coque in Kirchberg der erste Wettkampf beginnt, greifen die Lokalmatadoren nicht nur die eigenen Rekorde an, sondern messen sich auch mit Athleten internationaler Klasse.

Kugelstoßer Bob Bertemes will in der Heimat glänzen. Foto: kuva

Patrizia van der Weken (60 m) und Vera Hoffmann (1.500 m) beispielsweise peilen die Norm für die Hallen-Europameisterschaft an, die vom 5. bis 7. März im polnischen Torun stattfindet. Beide bekommen es mit Athletinnen zu tun, deren persönliche Bestleistung deutlich über denen der Luxemburgerinnen liegen. Über die 60 m wird außerdem eine offizielle 50-m-Zeit genommen.

Starke Konkurrenz mit Bertemes

Weitere Luxemburger, die am Samstag in der Coque antreten, sind Anaïs Bauer (60 m), Victoria Rausch, François Grailet (beide 60 m Hürden), Fanny Arendt (800 m), Lena Kieffer, Charel Grethen, Bob Bertemes (alle 1.500 m), Charel Gaspar (Hochsprung) und Bob Bertemes (Kugelstoßen).

Für Kugelstoßer Bertemes, der bereits für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert ist, bietet der Heimwettkampf eine ganz besondere Herausforderung. Mit Wictor Petersson (S) und Nick Ponzo (USA) sind zwei Athleten dabei, die wie der Luxemburger die 21 m bereits geknackt haben.

Die Gesamtzahl der Sportler wurde wegen der Corona-Pandemie von zuvor mehr als 150 auf 87 begrenzt. Außerdem mussten sich alle Anwesenden – auch die Journalisten und freiwilligen Helfer – im Vorfeld testen lassen. Weil keine Zuschauer zugelassen sind, wird das Meeting, das insgesamt nur etwas mehr als zwei Stunden dauert, auf der Website livestreaming.cmcm.lu übertragen.

CMCM-MEETING Am Samstag: 13.35: Kugelstoßen Männer

13.40: 60 m Frauen Vorlauf

13.55: 60 m Hürden Frauen Vorlauf

14.05: Hochsprung Männer

14.09: 60 m Hürden Männer Vorlauf

14.18: 800 m Frauen

14.35: 800 m Männer

14.40: Weitsprung Frauen

14.45: 60 m Frauen Finale

15.00: 60 m Hürden Männer Finale

15.12: 60 m Hürden Frauen Finale

15.20: 1.500 m Frauen

15.33: 1.500 m Männer

