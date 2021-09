Der 29-jährige Mittelstreckenläufer sorgt in Bellinzona weiterhin für Furore und legt nun eine Pause ein.

Leichtathletik

Charel Grethen stellt Meetingrekord auf

Kevin ZENDER Der 29-jährige Mittelstreckenläufer sorgt in Bellinzona weiterhin für Furore und legt nun eine Pause ein.

Charel Grethen surft weiterhin auf der Erfolgswelle. Nachdem der Luxemburger bereits bei den Olympischen Spielen in Tokio mit dem Finaleinzug und einer deutlichen Verbesserung des Landesrekords (3'32''86) sowie dem achten Rang beim Diamond-League-Meeting in Brüssel für Furore gesorgt hatte, hat er am Dienstagabend im schweizerischen Bellinzona wiederum für eine Bestmarke gesorgt.

Schnell, schneller, Grethen Charel Grethen hat am Donnerstag Luxemburger Sportgeschichte geschrieben. Er gehört plötzlich zu den besten Europas.

In 3'35''48 gewann Grethen nicht nur den 1.500-m-Lauf, sondern stellte auch noch einen neuen Meetingrekord auf.

Nach den aufregenden vergangenen Monaten wird Grethen nun eine Pause einlegen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.